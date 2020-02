Business news: India, dal 5 all’11 febbraio il salone DefExpo

- Si svolgerà dal 5 all’11 febbraio a Lucknow, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, l’undicesima edizione del salone DefExpo. Sarà la più grande finora organizzata, con la partecipazione di oltre mille aziende, 165 delle quali straniere, provenienti da una settantina di paesi. L’evento, a cadenza biennale, coinvolse 702 imprese nel 2018, a Chennai, nel Tamil Nadu. Anche lo spazio espositivo è cresciuto, del 60 per cento, con una superficie passata da 26.774 a 42.800 metri quadrati. Hanno confermato la loro presenza i ministri e i capi di Stato maggiore di 35 paesi. Nei giorni di apertura è prevista la firma di diversi protocolli d’intesa per collaborazioni industriali. “India: hub industriale emergente della difesa” è il tema scelto per quest’anno. Il sottotema è “La trasformazione digitale della difesa”. (Inn)