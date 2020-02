Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani:VARIE- Conclusione dell’assemblea nazionale di Italia viva con l’intervento di Matteo Renzi.Studi di Cinecittà in via Tuscolana 1055 a Roma (ore 11:30)- Celebrazione promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in memoria di Modesta Valenti, la donna che morì 37 anni fa alla stazione Termini perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale.Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma (ore 12)(Rer)