Business news: Starbucks, vendite in Cina aumentate del tre per cento nel primo trimestre fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di caffetterie statunitense Starbucks ha dichiarato che la sua attività in Cina è in costante crescita e le vendite presso i suoi stores sono aumentate del tre per cento nel paese nel primo trimestre fiscale del 2020. Il numero dei negozi globali dell'azienda è aumentato del sei per cento rispetto all'anno precedente, guidato dal 16 per cento di crescita dei negozi in Cina, il secondo mercato di Starbucks per dimensioni, ma in più rapida crescita. Starbucks ha registrato una crescita del 15 per cento dei ricavi delle sue operazioni in Cina durante il primo trimestre conclusosi il 29 dicembre 2019. (Cip)