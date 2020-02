Business news: Nepal, anno del turismo, Nice Expo punta a esplorare connessioni con India e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario di febbraio dell’anno del turismo Visit Nepal 2020 propone una serie di manifestazioni sportive e a seguire un salone d’impresa indo-sino-nepalese. Dal primo al 10 febbraio si svolgerà la seconda edizione del Festival dell’arrampicata su ghiaccio, organizzata dal Nepal Climbing Team e dalla Nepal Mountaineering Association. L’appuntamento è a Manang, a 3.200 metri di altitudine sul massiccio dell’Annapurna. Gli istruttori dell’Unione internazionale delle associazioni delle guide di montagne (Ifmga) svolgeranno attività formative per tutti i livelli, con un focus sulla sicurezza, e guideranno i partecipanti nelle escursioni. Nella valle di Humde ci sarà spazio anche per altri sport, dallo sci al tiro con l’arco, oltre che per appuntamenti culturali e di spettacolo. (Inn)