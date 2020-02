Business news: Air India e IndiGo sospendono alcuni collegamenti con la Cina

- Air India, la compagnia aerea di bandiera indiana, sospenderà i voli tra Nuova Delhi e Shanghai dal 31 gennaio al 14 febbraio, abitualmente programmati con una frequenza di sei a settimana, a causa dell’epidemia di coronavirus in Cina. Il collegamento Mumbai-Nuova Delhi-Hong Kong, invece, per ora non è stato cancellato. IndiGo aveva già annunciato la sospensione dei collegamenti tra Nuova Delhi e Chengdu e tra Bangalore e Hong Kong dal primo al 20 febbraio, confermando invece, almeno per il momento, i voli Calcutta-Guangzhou (Canton), con frequenza quotidiana. I due vettori indiani, inoltre, hanno emesso linee guida per gli equipaggi, il personale di terra e i passeggeri. (Inn)