Business news: Brasile, coronavirus, attese per rilancio export di carne verso la Cina

- L'aumento del numero di contagi da coronavirus in Cina potrebbe causare un aumento della domanda di carne brasiliana da Pechino. E' quanto stimano i responsabili delle maggiori aziende produttrici ed esportatrici di carne, Jbs e Brf. Secondo quanto riporta "Uol Economia", la diffusione del virus solleva preoccupazioni sulla sicurezza alimentare nel paese e questo potrebbe dare nuovo impulso all'importazione dall'estero. "Va ricordato che il virus probabilmente ha iniziato a circolare in un mercato in Cina dove venivano venduti animali vivi" ha affermato il presidente della Brf, Lorival Luz, a margine di un evento pubblico a San Paolo. "Tutti i prodotti a base di carne congelata e trasformata di Brf sono sottoposti a controlli di sicurezza in Brasile prima di essere esportati a livello globale", e questo garantisce maggiori sicurezze per i cinesi. (Brb)