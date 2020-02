Mediterraneo: Conte, risposte "nazionalistiche" a migrazioni non hanno chance di successo (4)

- Per tutto questo, ha proseguito Conte, l'Italia è "molto soddisfatta della priorità che la nuova Commissione Europea intende dare al partenariato con un continente, l’Africa, senza il quale è impensabile contrastare le cause profonde della migrazione e, al contempo, disincentivare, attraverso i rimpatri, le partenze affidate ai trafficanti di esseri umani. È in questa ottica che abbiamo investito le risorse del Fondo per l’Africa in progetti nel continente africano - per un ammontare pari a 226 milioni di euro - per iniziative a beneficio dei migranti in Africa e dei Paesi da cui sono partiti o transitato". (Res)