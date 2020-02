Golfo: Conte, seguiamo con grande preoccupazione ultimi sviluppi nella regione

- L'Italia segue con grande preoccupazione gli ultimi sviluppi nella regione del Golfo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del volume "Essere mediterranei", nella sede della rivista "Civiltà Cattolica" a Roma. "L’Italia fa appello alla moderazione e al senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, per evitare ulteriori tensioni, che sarebbero terreno fertile per terrorismo ed estremismo violento", ha affermato. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Il nostro contributo attivo, in Iraq come in Libano, dove siamo impegnati con i nostri militari, mira alla stabilizzazione dell’area e continuerà a favorire la distensione per costruire una credibile cornice di dialogo". (Res)