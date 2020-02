Mediterraneo: Conte, necessaria identità inclusiva e aperta

- La cultura è apertura e dialogo, e non contrasta con il concetto di identità. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del volume "Essere mediterranei", nella sede della rivista "Civiltà Cattolica" a Roma. Conte ha identificato la religione come un punto fondamentale da sottolineare nei rapporti fra i paesi del Mediterraneo. “I leader religiosi possono giocare sicuramente un ruolo molto importante sia nella promozione del credo religioso quale strumento di pace e solidarietà sia nel contrastare quelle voci che promuovono una cultura dell’oppressione e dell’odio del diverso”, ha spiegato il presidente del Consiglio. In questa visione, la Dichiarazione sulla fratellanza di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 ha costituito una tappa fondamentale “nella condanna degli usi strumentali di Dio e dei fondamentalismi”, ha aggiunto. (segue) (Res)