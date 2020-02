Mediterraneo: Conte, necessaria identità inclusiva e aperta (2)

- Conte ha poi ricordato il concetto di identità, che è “spesso abusato o meglio strumentalizzato in modo antagonizzante, per estromettere gli altri”. La cultura è apertura e dialogo, e la visione tradizionale italiana “colloca il concetto di identità nel quadro disegnato dai principi fondamentali della Costituzione, dalla scelta di collocazione internazionale e valoriale maturata negli anni del dopoguerra, dalla nostra collocazione geo-politica e dal nostro portato culturale”. In questo senso, diritti umani e stato di diritto, multilateralismo e internazionalizzazione, solidarietà ed inclusività “sono per l’Italia elementi fortemente identitari e caratterizzanti”.(segue) (Res)