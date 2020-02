Shoah: botta e risposta sui social tra Raggi e direttore quotidiano Il foglio su Mengele

- In un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta un articolo apparso sul quotidiano Il foglio e scrive: "Mentre a Roma abbiamo cambiato nomi a strade dedicate a chi ha firmato il manifesto della razza, Claudio Cerasa e Il foglio provano a riabilitare un assassino come il medico nazista Josef Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, che usava bambini come cavie. Vergogna". Il direttore del quotidiano, Claudio Cerasa, replica: "Caro sindaco, questo tweet puzza più delle strade della città che lei non governa. Ma capisco che dopo aver devastato Roma manipolare la realtà è l’unico modo che le resta per andare avanti. Si legga l’articolo e quando vuole le facciamo una lezione gratuita di antisemitismo". (Rer)