Business news: indonesiana Sinar Mas dona 14,4 milioni di dollari per emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asia Pulp and Paper Group (App) China, sussidiaria del conglomerato indonesiano Sinar Mas, ha donato cento milioni di yuan (14,4 milioni di dollari) nell'ambito dell'epidemia di coronavirus che sta affliggendo la Cina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I fondi sono stati trasferiti alla Fondazione di beneficenza cinese d'oltremare della Cina. Nel frattempo, Gold HongYe Paper Group, controllata di App, ha avviato la produzione di emergenza di prodotti protettivi per l'epidemia e ha consegnato salviette igieniche per un valore di 350 mila yuan, direttamente nella provincia cinese di Hubei. "Speriamo di contribuire alla lotta contro l'epidemia di polmonite a Wuhan e in Cina", ha affermato Teguh Ganda Wijaya, presidente di Sinar Mas Group. (Cip)