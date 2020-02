Business news: Vietnam, firmato accordo con Mosca per acquisto addestratori Yak-130

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Vietnam hanno firmato un accordo da 350 milioni di dollari con la Federazione Russa per l’acquisto di dodici addestratori Yak-130. Lo riferisce il quotidiano “Vedomosti” citando fonti dell’industria della difesa russa, aggiungendo che l’accordo risale al 2019. Stando alle informazioni diffuse, il Vietnam sarebbe il sesto paese ad acquisire gli addestratori, dopo Algeria, Bangladesh, Myanmar, Laos e Bielorussia. Le fonti non hanno fornito dettagli in merito alla data di consegna. (Rum)