Business news: Cina, economista Cass, crescita potrebbe scendere sotto il 5 per cento a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Cina potrebbe scendere al 5 per cento a causa dell'epidemia di coronavirus: lo ha detto l'economista cinese Zhang Ming, dell'Accademia cinese delle scienze sociali (Cass) - think tank del governo - secondo cui l'epidemia in rapida espansione, che ha ucciso oltre 130 persone e contagiato quasi sei mila in Cina, potrebbe tagliare la crescita del Pil del primo trimestre di circa un punto percentuale. "La crescita del Pil nel primo trimestre del 2020 potrebbe essere di circa il 5 per cento e non possiamo escludere la possibilità che scenda al di sotto di tale soglia", ha detto Zhang, che ha affermato che le sue previsioni si basavano sul presupposto che l'epidemia raggiungerà il picco all'inizio di metà febbraio e terminerà entro la fine di marzo. (Cip)