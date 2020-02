Business news: Repubblica Ceca, azienda di Brno brevetta una maschera facciale contro il coronavirus

- Respilon, una compagnia che si occupa dello sviluppo di maschere facciali con sede a Brno, ha annunciato che inizierà a produrre dispositivi in grado non solo di catturare, ma anche di distruggere i batteri del coronavirus. "Ciò è possibile grazie a speciali nanoparticelle di ossido di rame nella maschera", ha spiegato il direttore di Respilon Roman Zima. Le maschere dovrebbero iniziare a essere prodotte tra due settimane in collaborazione con una società israeliana e potrebbero essere disponibili per l'acquisto in sei-otto settimane. In collaborazione con le università e altre società, Respilon sviluppa nanofibre che vengono poi inviate in Cina, dove vengono assemblate in maschere facciali e respiratori. Tali prodotti verranno poi distribuiti in vari paesi tra Asia, America ed Europa. (Vap)