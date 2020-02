Kosovo-Serbia: Borrell, nessuna competizione tra Ue e Usa su rilancio dialogo (2)

- In merito alla questione del riconoscimento di Pristina da parte di tutti i paesi dell'Ue, l’Alto rappresentante ha sottolineato “non spetta a me convincere i cinque paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo, rappresento l’Ue, non imporremo un accordo”. Il presidente kosovaro, Hashin Thaci, ha spiegato quanto sia importante per il paese che l’Unione europea dimostri coesione sulla delicata questione. “Per ottenere risultati tangibili – ha detto il presidente - è necessario il coordinamento Usa-Ue, senza cooperazione il successo non è garantito”. Da Borrell, infine, l’invito a formare un nuovo governo che, a distanza di quattro mesi dalle elezioni anticipate dell’ottobre 2019, non è ancora stato creato. “I kosovari sono liberi di decidere del loro destino. Dovrebbero creare un nuovo governo il più presto possibile. Il presidente mi ha informato che questo accadrà presto e ne sono felice”, ha concluso. (Kop)