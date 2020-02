Mediterraneo: Conte, risposte "nazionalistiche" a migrazioni non hanno chance di successo (3)

- Roma, "nell’ottica di salvare innanzitutto vite umane", ha finora accolto "centinaia di rifugiati particolarmente vulnerabili bloccati in Libia e giunti direttamente in Italia in modo sicuro e dignitoso, grazie all’esperienza tutta italiana dei trasferimenti umanitari", ha proseguito Conte citando il "prezioso" strumento dei corridoi umanitari "centinaia di rifugiati particolarmente vulnerabili bloccati in Libia e giunti direttamente in Italia in modo sicuro e dignitoso, grazie all’esperienza tutta italiana dei trasferimenti umanitari". In parallelo, l'Italia ha "consolidato in questi anni il partenariato con i principali Paesi africani di origine, transito e destinazione dei movimenti migratori". (segue) (Res)