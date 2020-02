Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla mobilità Marco Granelli partecipa al primo raduno di mobilità sostenibile.Giardini Porta Venezia, davanti al planetario, Corso Venezia, 57 (Ore 9.30; partecipazione assessore ore 10.00)REGIONEL'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi è presente ai Mondiali juniores di short track e speed skating.Palaghiaccio, via Manzoni, Bormio/So (ore 14.30)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi assiste alla finale di Coppa Italia di pallavolo femminile, in programma a Busto Arsizio (Va).PalaYamamay, viale Garibaldi, Busto Arsizio/Va (ore 18.00)VARIEL’associazione ambientalista Class Onlus promuove un’iniziativa di sensibilizzazione con i proprietari di auto elettriche. Partenza dalla stazione Greco Pirelli (ore 9.30) per raggiungere Piazza della Scala (ore 11.00) per poi chiudere il corteo in Piazza della Borsa intorno alle ore (12.30 - 13.00).Il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) partecipa all'incontro “Ripartiamo! Battere questa destra si può! La lezione dell'Emilia Romagna e le prospettive per la ricostruzione del centrosinistra”.Circolo PD Rigoldi, Via Hermada 8 (ore 10.30)Assemblea nazionale delle associazioni e dei quadri dirigenti Fiva Confcommercio, con il presidente Fiva Confcommercio Giacomo Errico. Interviene anche il viceministro all’Economia e Finanze, Laura Castelli.Confcommercio Milano, corso Venezia 47 (ore 10.30)In occasione del blocco del traffico, l’eurodeputata e consigliere comunale Silvia Sardone percorre la città su un calesse con cavallo insieme a Stefano Bolognini, commissario della Lega a Milano, ed altri esponenti della Lega.Piazzale Loreto, angolo Corso Buenos Aires (ore 11.00)Il PD Milano Metropolitana organizza una passeggiata e cena a Chinatown a cui partecipa anche il vice miistro dell'Interno, Matteo Mauri.via Paolo Sarpi, angolo via Canonica (ore 19.30) (Rem)