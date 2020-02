Italia-Cina: Enac riattiva la possibilità di effettuare voli cargo merci fra i due paesi

- L’Enac ha riattivato la possibilità di effettuare voli cargo merci tra Italia e Cina. Come riferisce una nota della Farnesina, questo è l’esito dei lavori della riunione dell’Unità operativa speciale riunitasi oggi al ministero degli Affari esteri, in coordinamento con il comitato operativo della protezione civile. (Com)