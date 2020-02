Mediterraneo: Conte, necessaria identità inclusiva e aperta (3)

- Conte ha infine dedicato la sua riflessione alla prospettiva futura. Per il premier, il Mediterraneo allargato “è molto di più del grande arco di crisi e instabilità che lo attraversa. Esso incarna una piattaforma unica di opportunità, che dobbiamo cogliere attraverso una dinamica positiva”. Conte ha parlato di una ricostruzione “di un’identità mediterranea inclusiva, aperta, votata ai principi della sostenibilità e del rispetto dei diritti umani e dei principi democratici”, che per l’Italia deve essere una condizione essenziale della stabilità e prosperità dell’area, “al cui centro essa stessa è collocata”. Ciò vale anche per l’Europa, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che non esclude però l’appartenenza del nostro paese al Mediterraneo. “Questa interazione è scritta nel Dna del nostro Paese, che si pone come avamposto continentale nel Mediterraneo. La realizzazione di una politica dinamica e al tempo stesso virtuosa, proprio essendo avamposto, starà tutta nella capacità di protrarsi in avanti e mai ritrarsi indietro”, ha concluso Conte. (Res)