Coronavirus: Raggi telefona a nota ristoratrice cinese di Roma per esprimere vicinanza

- La proprietaria di un noto ristorante cinese del quartiere Esquilino, Sonia Zhou, è stata contattata telefonicamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che le ha espresso la sua vicinanza. In questi giorni Zhou ha più volte lamentato una riduzione delle visite nei ristoranti e negozi gestiti dai cinesi a Roma a causa dei timori per il coronavirus. "Emozionata e commossa - scrive Zhou su Facebook - mi ha appena chiamato la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha voluto esprimere la sua solidarietà a me ed a tutta la comunità cinese di Roma. Sindaca, grazie di cuore da parte mia e da tutta la comunità cinese di Roma". (Rer)