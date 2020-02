Business news: Bangladesh, ponte sul Padma, ministro Traporti annuncia completamento campate entro luglio

- Il ministro dei Trasporti del Nepal, Obaidul Quader, ha annunciato, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, che entro il prossimo luglio saranno costruite le restanti campate del ponte sul fiume Padma. Il progetto ne prevede 41, delle quali finora ne sono state realizzate venti. Secondo l’esponente del governo, inoltre, lo stato di avanzamento generale del progetto è al 76,5 per cento e l’apertura al traffico è prevista per giugno 2021. Il ponte sul Padma è l’opera più ambiziosa in costruzione in Bangladesh. Collegherà Louhajong, nel distretto di Munshiganj, a Shariatpur, nel distretto di Madaripur, dal sud-ovest al nord-est del paese. Il progetto prevede due livelli, quello superiore stradale, a quattro corsie, e quello inferiore ferroviario, a corsia unica. La lunghezza è di 6.150 metri, con campate di 150 metri. La larghezza di 18,1 metri. Il bando è stato lanciato nel 2010, ma il cantiere è partito alla fine del 2014. L’appalto è stato assegnato a China Railway Major Bridge Engineering Group, sussidiaria di China Railway Group (Crec). Il costo è stimato in oltre un miliardo di dollari. L’infrastruttura potrebbe far crescere il prodotto interno lordo del paese di oltre l’uno per cento. (Inn)