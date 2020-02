Municipio Roma XIII: Lega, protesta contro le buche, basta strade groviera

- Questa mattina nel XIII municipio di Roma si è tenuta una protesta della Lega insieme ai residenti. "In via Monte Del Marmo abbiamo manifestato contro il reiterato l'immobilismo dei 5 stelle i quali, nonostante la grave situazione di pericolo incidenti dovuta al pessimo stato del manto stradale, ad oggi, dopo mesi di richieste, ancora non provvedono ad asfaltare la strada piena di voragini", spiegano in una nota il consigliere regionale della Lega del Lazio, Daniele Giannini, e il coordinatore del partito nel XIII municipio, Angelo Belli. "Chiediamo per l'ennesima volta di intervenire in maniera celere e risolutiva - concludono - senza dover aspettare che accada qualcosa di grave. Strade groviera e da terzo mondo non sono più tollerabili per la Capitale d'Italia".(Com)