Siria: Conte, "nostra azione meno visibile, ma costante"

- L'azione dell'Italia in Siria è meno visibile, ma costante. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del volume "Essere mediterranei", nella sede della rivista "Civiltà Cattolica" a Roma. "La nostra coerente linea è sempre quella della ricerca di soluzioni politiche il più possibile condivise, le sole attraverso le quali possiamo sperare di avviare autentici e sostenibili processi di stabilizzazione", ha affermato. Il presidente del Consiglio ha aggiunto che "in questa prospettiva, sosteniamo gli sforzi dell’inviato speciale Onu Geir Pedersen per il rilancio del confronto politico nella sua interezza". Per questo "continuiamo a sollecitare le parti in conflitto affinché si impegnino a rispettare il diritto internazionale umanitario e promuoviamo una pluralità di iniziative rivolte all’opposizione e alla società civile siriana", ha concluso.(Res)