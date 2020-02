Viabilità Roma: domani chiuso tratto di via dei Castani per evento culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 2 febbraio, dalle 7 alle 21 per consentire lo svolgimento di una manifestazione socio-culturale, sarà chiusa al traffico via dei Castani, nel tratto compreso tra piazza dei Mirti e via dei Faggi e saranno quindi deviate le linee del trasporto pubblico 313-542-556 e C5 deviate. Contestualmente saranno soppresse, temporaneamente, alcune fermate nel tratto interessato dalla manifestazione. Per quanto riguarda la pedonalizzazione domenicale di via dei Fori Imperiali, invece, saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 118 e la notturna del percorso metro B.(Rer)