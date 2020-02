Coronavirus: Miur, ecco la circolare per studenti e docenti di ritorno o in partenza per aree affette della Cina

- Gli studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime due settimane possono frequentare le scuole, le quali sono però chiamate a monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi da coronavirus. E' quanto si legge nella circolare del dicastero della Salute, indirizzata dal ministero dell'Istruzione agli Uffici scolastici regionali ed alle scuole, recante le "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". Agli studenti viene comunque raccomandato nel documento di "monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie" e si consiglia "in caso di insorgenza di sintomi, di chiamare il numero 1500 o i centri regionali di riferimento, di proggere le vie aeree con mascherina e di evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario". Per quanto riguarda gli studenti "ai quali è stato comunicato dall’autorità sanitaria, o che sono venuti in altro modo a conoscenza, di aver effettuato un viaggio insieme ad un paziente nCoV - con qualsiasi tipo di trasporto - e/o di aver coabitato con un paziente nCoV, entro un periodo di 14 giorni, di telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle Regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria". Per "gli studenti ed i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie", è scritto nella circolare, "a confermare le indicazioni sopra fornite per studenti universitari o di corsi equivalenti, per questa fascia d’età si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.)". (segue) (Rin)