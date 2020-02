Medio Oriente: Conte, soluzione a due Stati resta la prospettiva più giusta e sostenibile

- La soluzione a due Stati, uno israeliano e l'altro palestinese, resta la prospettiva più giusta e sostenibile, tenendo conto delle legittime aspirazioni delle due parti e contribuendo alla stabilità e alla sicurezza della regione mediorientale. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del volume "Essere mediterranei", nella sede della rivista "Civiltà Cattolica" a Roma. L'Italia continua a "ritenere centrale per la stabilità della regione il processo di pace in Medio Oriente". "In una congiuntura caratterizzata da un perdurante stallo nelle negoziazioni dirette tra israeliani e palestinesi e da un preoccupante deterioramento della situazione sul terreno", ha proseguito, ricordando che oggi il presidente palestinese, Mahmoud Abbas ha annunciato la rottura delle relazioni con Israele e Stati Uniti, "ci fa comprendere le estrema fragilità del dialogo in questo quadrante. "L’Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti al fine di favorire il rilancio del dialogo e valuteremo con molta attenzione i contenuti della proposta di Washington, in coordinamento con l’Unione Europea e in linea con le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite", ha concluso Conte.(Res)