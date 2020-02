Mediterraneo: Conte, risposte "nazionalistiche" a migrazioni non hanno chance di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fenomeni migratori richiedono risposte internazionali basate su principi di solidarietà, e non "soluzioni nazionali o, peggio ancora nazionalistiche". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del volume "Essere mediterranei", nella sede della rivista "Civiltà Cattolica" a Roma. Quello migratorio è un fenomeno con cui non solo l'Italia, ma l'Europa intera "deve confrontarsi da diversi anni, e ancora per molti anni a venire. Soluzioni nazionali, o peggio ancora nazionalistiche, non hanno chances di successo", ha detto Conte invitando a sviluppare "un approccio multi-livello europeo e internazionale fondato sui principi di solidarietà e di responsabilità condivisa". (segue) (Res)