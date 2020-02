Mediterraneo: Conte, risposte "nazionalistiche" a migrazioni non hanno chance di successo (2)

- In questo senso, ha proseguito Conte, l'Italia "rimane costantemente impegnata affinché l’Europa sappia finalmente attuare tali principi ed agire in modo coeso per il salvataggio di vite umane e per l’accoglienza di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale e all’asilo". Per il presidente del Consiglio, il “Mare Nostrum”, rappresenta la cartina di tornasole della capacità dell’Unione Europea non solo di salvare vite umane, rispettando i propri valori fondanti, ma anche di governare i flussi migratori contrastandone la componente illegale. "Qualche progresso, grazie alla nostra incessante azione, è stato effettivamente compiuto, ma c’è ancora un buon tratto di strada da compiere". (segue) (Res)