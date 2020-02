Smog: Palmeri, errore non aver esonerato diesel euro 6 dal blocco di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un errore aver bocciato in Consiglio comunale la mia mozione per esonerare i veicoli Euro 6 (c'è chi chiedeva anche gli Euro 5) dal blocco della circolazione di domani: la Giunta ha dato parere negativo e la Sinistra ha votato contro. In un provvedimento dichiaratamente non determinante poteva almeno esserci una differenziazione di trattamento per i veicoli meno inquinanti: in questi anni ai cittadini è stato chiesto di fare ogni sforzo per cambiare il parco auto ed è un errore nell'errore prenderli di nuovo in giro certificando che non servano questi sacrifici, così come non rilevi l'innovazione tecnologica. Per la salute dei milanesi noi non ci tiriamo indietro e siamo pronti a confrontarci su decisioni anche difficili, ma non ci prestiamo a questa demagogia improvvisata". (segue) (Com)