Smog: Palmeri, errore non aver esonerato diesel euro 6 dal blocco di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo ha scritto Manfredi Palmeri, Consigliere comunale liberale di Milano e Capogruppo di Opposizione a Palazzo Marino, sulla sua pagina pubblica di Facebook, aggiungendo: "Trattando tutto in uno stesso modo senza entrare nel merito si compie invece una discriminazione inutile rispetto agli obiettivi, incoerente rispetto ad altri provvedimenti e inaccettabile perché si lancia un messaggio disincentivante e negativo, che certifica ancora di più che qui si tratta di un tentativo di propaganda, malrisucito e che non ha convinto né i Comuni limitrofi, e su questo punto neanche esperti ed addetti ai lavori. Sala ripete lo sbaglio della Raggi a Roma? E che cosa succede da lunedì?. (Com)