Business news: Cina, portata merci nei porti in aumento dell'8,8 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portata di merci nei porti della Cina è salita dell'8,8 per cento su base annua a 13,95 miliardi di tonnellate nel 2019. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti cinese. Lo scorso anno la portata di merci del commercio estero è stata di 4,32 miliardi di tonnellate, in crescita del 4,8 per cento su base annua. La portata di container nei porti ha registrato un aumento del 4,4 per cento a circa 261,1 milioni di Teu (unità equivalenti a 20 piedi) nello stesso periodo. La crescita è avvenuta nel contesto dell'espansione del volume delle merci sulle vie navigabili della Cina, che è aumentato del 6,3 per cento su base annua, a 7,47 miliardi di tonnellate nel 2019. (Cip)