Brexit: Gualtieri, Italexit? Non avverrà mai, non c'è rischio

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, parlando dal palco della prima assemblea nazionale di Italia viva in corso negli studios di Cinecittà a Roma, ad una domanda su un possibile Italexit ha risposto che "non avverrà mai, non c’è rischio. Gli italiani sono persone di buon senso e sanno che sarebbe una follia, e dunque è una cosa che non ha il consenso della maggioranza degli italiani". (Rin)