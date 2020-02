Governo: Lollobrigida (Fd'I), è incapace di affrontare problemi, voto prima possibile

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, dichiara in una nota che "una maggioranza litigiosa che ha in comune solo un immenso amore per le poltrone tiene in piedi un governo incapace di affrontare i problemi della nazione. Bisogna andare al voto il prima possibile e avere un governo che difenda gli italiani". (Rin)