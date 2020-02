Migranti: Salvini su Open arms, uso politico giustizia non funziona e non funzionerà più

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda della nave Open arms e durante una diretta Facebook ha affermato: "Pensano di farmi paura? No, perché ritengo di fare il mio lavoro, il mio dovere, di aver difeso i confini, la sicurezza, l'onore dei miei figli e degli italiani. L'uso politico della giustizia - ha proseguito l'ex ministro dell'Interno - è un qualcosa che non funziona e non funzionerà più. Andrò in tribunale al fianco di milioni di italiani, dei tanti avvocati che si sono messi gratuitamente a disposizione e dei tanti giudici che fanno onestamente il loro lavoro. Qualcuno fa politica - ha concluso Salvini - usa le aule dei tribunali per cercare quella vittoria che viene negata dagli elettori e dal popolo italiano". (Rin)