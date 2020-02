Medio Oriente: presidente turco Erdogan incontra a Istanbul il leader di Hamas (2)

- Sempre nei giorni scorsi, Erdogan ha definito Gerusalemme come una “linea rossa” per la Turchia, che non riconoscerà né accetterà mai il piano di pace degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Durante una riunione del Partito giustizia e sviluppo nella capitale Ankara, il presidente turco ha spiegato che "questo piano mira all'annessione dei territori occupati della Palestina". Il capo dello Stato ha definito Israele uno “Stato canaglia” che non potrà mai essere credibile per Ankara. "Lasciare Gerusalemme interamente nei sanguinosi artigli di Israele è male per tutta l'umanità", ha aggiunto Erdogan. (segue) (Tua)