Medio Oriente: presidente turco Erdogan incontra a Istanbul il leader di Hamas (3)

- “L’Accordo del secolo”, subito respinto dalla leadership palestinese, è stato presentato il 28 gennaio a Washington dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti al premier israeliano Benjamin Netanyahu e i rappresentanti di Oman, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Un piano che tra le altre cose prevede il riconoscimento della sovranità israeliana sugli insediamenti in Giudea e Samaria e investimenti fino a 50 miliardi di dollari per l’economia palestinese. Il piano proposto dovrebbe essere attuato in un periodo di quattro anni, dopo i quali ci saranno dei negoziati per proseguire con la seconda fase e determinare il controllo del resto del territorio. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che Gerusalemme resterà la capitale indivisa dello Stato di Israele, precisando tuttavia che il piano stabilisce anche uno Stato palestinese con la sua capitale a Gerusalemme est. (Tua)