Venezuela: Guaido a evento "per la libertà" al Miami Airport Convention center

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, da venerdì sera in Florida, sosterrà oggi un incontro pubblico "per la libertò" aperto ai connazionali e i cittadini latinoamericani. L'appuntamento è al Miami Airport Convention Center, struttura in grado di ospitare fino a 7mila persone. Si tratta, con ogni probabilità, dell'ultimo atto di un giro internazionale organizzato per aumentare la pressione "sulla dittatura di Nicolas Maduro". Gli organizzatori, riportano i media locali, sperano di coinvolgere anche esponenti di rilievo dei partiti Democratico e Repubblicano. Lo stesso Guaidò aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe fatto "di tutto" per potersi incontrare con il presidente Usa, Donald Trump, segnalato in queste ore proprio a Miami, in vista del Superbowl di domenica. L'evento dovrebbe iniziare alle 14 ore locali (le 20 in Italia) e prolungarsi per almeno un paio d'ore. (segue) (Brb)