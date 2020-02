Venezuela: Guaido a evento "per la libertà" al Miami Airport Convention center (2)

- Guaidò conclude a Miami un tour che lo ha portato in Colombia, Regno Unito, nella capitale europea Bruxelles, a Davos, in Francia, Spagna e Canada. L'oppositore ha potuto scattare foto e ricevere "appoggio" da una nutrita serie di rappresentanti della politica internazionale. Tra gli altri, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz, il presidente francese Emmanuel Macron, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, il primo ministro britannico Boris Johnson e il ministro degli Esteri Dominic Raab. (segue) (Brb)