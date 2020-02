Coronavirus: Cafarotti, sono vicino a comunità cinese, mi scuso per battuta infelice

- “Il mio profilo privato è pieno di freddure. Mi scuso per questa che evidentemente è stata una battuta infelice. Non volevo offendere nessuno. Esprimo la mia vicinanza totale alla comunità cinese con cui abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, anche per supportarli nelle difficoltà che stanno affrontando in questi giorni”. Così l’assessore al Commercio di Roma, Carlo Cafarotti, interpellato da Agenzia Nova, commenta la vicenda di un post pubblicato, e poi rimosso, sul suo profilo Facebook privato e che recitava “Ma TerraCina è in TerraQuarantena?”. Cafarotti con l’occasione ha ricordato che nei prossimi giorni incontrerà la comunità cinese a Roma.(Rer)