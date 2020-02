Pil: Gualtieri, fiducioso che già da gennaio ci sarà rimbalzo nostra economia

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dal palco della prima assemblea nazionale di Italia viva a Cinecittà, a Roma, ha sottolineato che sono state messe "le condizioni per un'azione di rilancio dell'economia. Sono fiducioso che già da gennaio e dal primo trimestre vedremo un rimbalzo della nostra economia: per questo mantengo fiducia nelle nostre previsioni di crescita e persino nella possibilità di fare meglio, ma è chiaro che i dati di ieri dell'Istat ci richiamano ancora di più tutti quanti con forza e determinazione, visione e prospettiva di legislatura - ha continuato l'esponente del governo - a rimboccarci le maniche, a spendere i soldi per gli investimenti e a realizzare le riforme che ci siamo impegnati a fare e che dobbiamo fare immediatamente per dare una scossa e un rilancio a questo Paese". (Rin)