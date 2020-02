Municipio IX Roma: Cucunato (Lega), serve più monitoraggio su episodi microcriminalità

- Il consigliere del IX municipio di Roma, Piero Cucunato, della Lega rende noto di aver predisposto una comunicazione per chiedere di “monitorare e cercare di bloccare il fenomeno degli episodi di micro criminalità, come scippi e furti, davanti alle scuole dei nostri quartieri". "Ho predisposto - spiega Cucunato in una nota - una comunicazione coordinata agli organi competenti, forze dell'ordine ed enti locali, perché si faccia luce su quanto successo davanti ad alcune scuole del territorio”.(Com)