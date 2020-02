Governo: Gualtieri, bene discussione se è su soluzioni migliori per rilancio investimenti

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, parlando dal palco della prima assemblea nazionale di Italia viva a Cinecittà, a Roma, in merito agli equilibri del governo ha sottolineato di essere "contento se la discussione all'interno della maggioranza è una discussione su chi offre le soluzioni migliori, più ambiziose per sbloccare gli investimenti e per rilanciare la crescita. Questo è il modo giusto di dibattere, ognuno ci metta le sue idee perché noi dobbiamo fare questo: rilanciare gli investimenti". (Rin)