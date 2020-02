Libia: incontro fra Salamé e Haftar, discusso rafforzamento cessate il fuoco

- Il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato oggi il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. Al centro della discussione, il rafforzamento del cessate il fuoco a Tripoli fra le forze dell'Lna e il Governo di accordo nazionale (Gna). Haftar e Salamé, secondo quanto dichiarato da una fonte ad "Agenzia Nova", hanno discusso le modalità per rinvigorire il fragile cessate il fuoco e la preparazione dei negoziati 5+5 in una riunione che potrebbe tenersi a Ginevra sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Il generale Haftar, secondo la fonte, ha sottolineato la necessità di sciogliere le milizie e i gruppi armati a Tripoli, "per porre termine al controllo delle vitali istituzioni statali come la Banca centrale e la National Oil Corporation (Noc)". Haftar ha poi sottolineato la necessità per la Turchia di ritirare gli oltre tremila mercenari siriani portati nella Libia occidentale nei giorni scorsi in sostegno al Gna. Secondo il generale, questi mercenari costituirebbero una minaccia "per la Libia, il bacino del Mediterraneo e l'Europa". (Bel)