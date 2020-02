Governo: Gualtieri, lavorare su alcuni obiettivi industriali grazie a grande patto pubblico-privato

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, parlando dal palco della prima assemblea nazionale di Italia viva a Cinecittà, a Roma, ha annunciato che "stiamo identificando alcune grandi missioni che non sono solo obiettivi generici, né azioni specifiche relative a investimenti specifici, ma che sono degli obiettivi: noi dobbiamo mettere in efficienza energetica tutto il patrimonio pubblico e le scuole entro sette anni, dobbiamo mettere tutta la grande filiera dell'automotive e della componentistica in grado di adattarsi e di rilanciarsi rispetto ai nuovi modelli di mobilità sostenibile e dobbiamo farlo con politiche industriali - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, un grande patto per lo sviluppo tra pubblico e privato. Dobbiamo metterci a tavolino con tutte le imprese per superare la plastica. Grandi missioni industriali che diventino i volani e gli assi per una mobilitazione senza precedenti di investimenti: questo è il grande compito che dobbiamo affrontare ed è il lavoro concreto che stiamo facendo". (Rin)