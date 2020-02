Croazia: entro fine anno definiti i criteri per assegnazione frequenze 5G nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato in settimana il pacchetto di misure di mitigazione, concordate dagli Stati membri Ue, per affrontare i rischi per la sicurezza legati al lancio del 5G, la quinta generazione di reti mobili. Lo si apprende dalla Commissione Ue, che ha spiegato che questo avviene dopo la richiesta del Consiglio europeo di un approccio concertato alla sicurezza del 5G e la conseguente raccomandazione della Commissione del marzo 2019. Da allora gli Stati membri hanno identificato i rischi e le vulnerabilità a livello nazionale e pubblicato una valutazione congiunta del rischio dell'Ue. Attraverso il pacchetto di misure, gli Stati membri si impegnano a progredire congiuntamente sulla base di una valutazione obiettiva dei rischi identificati e di misure di attenuazione proporzionate. Con la sua comunicazione adottata oggi, la Commissione avvia azioni pertinenti di sua competenza e chiede l'istituzione di misure chiave entro il 30 aprile 2020. (segue) (Zac)