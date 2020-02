Croazia: entro fine anno definiti i criteri per assegnazione frequenze 5G nel paese (4)

- "L'Europa ha tutto ciò che serve per guidare la corsa alla tecnologia. Che si tratti di sviluppare o realizzare la tecnologia 5G, il nostro settore è già ben avviato. Oggi stiamo dotando gli Stati membri dell'Ue, gli operatori di telecomunicazioni e gli utenti, degli strumenti per costruire e proteggere un'infrastruttura europea con i più alti standard di sicurezza, in modo che tutti noi traiamo pieno vantaggio dal potenziale che il 5G ha da offrire", ha detto il commissario per il mercato interno, Thierry Breton. Gli Stati membri, che agiscono attraverso il gruppo di cooperazione Nis (Network and Information Security) hanno adottato il pacchetto di strumenti che affronta tutti i rischi identificati nella valutazione coordinata dell'Ue, compresi i rischi relativi a fattori non tecnici, come il rischio di interferenza da parte di attori non appartenenti all'Ue. (segue) (Zac)