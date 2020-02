Croazia: entro fine anno definiti i criteri per assegnazione frequenze 5G nel paese (8)

- Il 26 marzo 2019, a seguito di un invito del Consiglio europeo, la Commissione ha adottato una raccomandazione sulla sicurezza cibernetica delle reti 5G che invitava gli Stati membri a completare le valutazioni nazionali dei rischi, a riesaminare le loro misure e a lavorare insieme su una valutazione dei rischi coordinata e uno strumento comune di mitigazione le misure. Gli Stati membri hanno completato le loro valutazioni dei rischi nazionali e hanno trasmesso i risultati alla Commissione e all'Agenzia europea per la sicurezza informatica. Nell'ottobre 2019, il gruppo di cooperazione Nis ha pubblicato un rapporto coordinato dell'Ue, identificando le principali minacce e attori delle minacce, i beni più sensibili, le principali vulnerabilità e una serie di rischi strategici. Il rapporto ha evidenziato una serie di sfide alla sicurezza collegate alle reti 5G e ha definito i fattori per valutare i profili di rischio dei singoli fornitori. Nel novembre 2019, l'Agenzia europea per la sicurezza informatica ha pubblicato una mappatura delle minacce 5G. (Zac)