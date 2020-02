Vitalizi: M5s, Casta vuole riprendersi il malloppo (2)

- Il Movimento cinque stelle nel post "chiede che si riparta da zero e si recuperino la credibilità e la serenità necessarie a far lavorare bene la commissione Contenziosa del Senato. Al suo interno devono essere nominati senatori eletti a partire dal 2013, perché loro, a differenza dei predecessori, non hanno diritto al vitalizio ma ad un trattamento contributivo. Sapevamo sarebbe stata dura rovesciare questo sistema indegno e squallido ma noi, con l’aiuto dei cittadini, continueremo a combatterlo". (Rin)