Governo: Figliomeni (Fd’I), fare di più per favorire impegno donne in politica

- In occasione del 75esimo anniversario della concessione del voto alle donne il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, ricorda che in questi anni le donne hanno saputo “fare gioco di squadra su temi come l'uguaglianza, la famiglia, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la parità salariale, l'accesso delle donne alle professioni” e che “nel corso dei decenni molto è stato fatto” ma “ancora oggi le donne hanno difficoltà nel poter accedere alle più alte cariche dello Stato e quindi occorrerà fare uno sforzo per evitare questa discriminazione, possibilmente senza alcuna scorciatoia come nel caso delle quote”. Figliomeni sottolinea: “Auspichiamo che la politica si adoperi concretamente per rimuovere le cause che impediscono a molte più donne di fare carriera e che, come dimostra l'incessante impegno portato avanti da Giorgia Meloni che ha fatto tanta gavetta, in un futuro non tanto lontano potremo avere molte più donne capaci nei ruoli di vertice dello Stato".(Com)